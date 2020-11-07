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Ermenistan'a yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 19:55 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 19:55

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi.


Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norveç hükümetinin, 2  Kasım'da Ermenistan'a destek olmak için 1,5 milyon avro yardımda bulunacaklarını  açıkladığını hatırlattı. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle  kınadıklarını belirten Çorman, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından  dün konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını söyledi. Çorman, "Norveç tarafından  yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, 'çatışmanın her iki tarafına  da yardım sağlanacağı' belirtiliyor. Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu  yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri  alacağım." dedi.
 
Norveç hükümetinden dün yapılan açıklamada, hattın her iki tarafında  çatışmalardan etkilenen sivillere yaklaşık 1,5 milyon avro insani yardım  sağlanacağı belirtildi.
 
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle  düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş,  404 sivil yaralanmıştı.

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