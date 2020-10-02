02 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1200 0.25
USD 7,7740 0.36 ALTIN 475,280 0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ermenistan’a ait hedefler vurulmaya devam ediyor

DHA/İHA |  02 Ekim 2020 Cuma - 20:30 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 20:30

Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarında Ermenistan hedeflerini vurma anına ait görüntüler yayınlandı.


Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topçu noktası ve tankın imha anına dair görüntüleri paylaştı.

ETİKETLER

Azerbaycan Ermenistan operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.