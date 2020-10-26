Ermenilerin virüs oyunu! İki bin dolar verip cepheye gitmiyorlar

Ermenistan askerleri, cepheden kaçmak için bin bir yolu deniyor. Karabağ'da ölmek istemeyen Ermenilerin sığındığı son yöntem ise koronavirüs testi oldu.

Azerbaycan'ın güçlü saldırıları sonrası Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya devam ediyor.

Geçen hafta Ermenistan aldığı kararla, mevzileri terk edenleri vurma karar almıştı. Cephede bunlar olurken şehir merkezinde de insanlar zorla savaşa götürülmeye çalışılıyor.

Savaş meydanında hezimeti gören Ermenistan'ın genci, yaşlısı cepheye gitmemek için bin bir yolu deniyor.

SAHTE POZİTİF TESTİ

Sığındıkları son yöntem: Koronavirüs.

Karabağ'da ölmek istemeyen Ermeniler, şehirdeki çetelere rüşvet vererek hasta olmamalarına rağmen pozitif koronavirüs testi alıyorlar. Çeteler, anlaştığı sağlık kuruluşlarıyla bu işi götürüyor.

Ermenistan'da rüşvet alarak bu yöntemi yapan doktorların sayısı oldukça fazla...

2 BİN DOLAR RÜŞVET

Hastaneye göre değişen tarifelerle Ermeniler bunun için çetelere bin ila iki bin dolar arası para ödüyor.

Özelikle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seferberlik çağrısı ile bu oyun oldukça sık yapılmaya başlanmış. En çok bu kaçışı ise 18-55 yaş arası kişilerin yaptığı öğrenildi.

Rüşveti vererek belge alan kişiler orduya pozitif test sonuçlarını gösterip savaştan kaçıyor. (Türkiye Gazetesi)