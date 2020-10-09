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Ermenilerden Türklere çirkin saldırı! Rota değişti

Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında dağılırken, Gürcistan'da yaşayan Ermenilerden Türklere çirkin saldırı haberi geldi...

Ermenilerden Türklere çirkin saldırı! Rota değişti Gürcistan'da, Ermeni köylerinden geçişi sırasında uluslararası taşımacılık yapan Türk plakalı TIR’lara yönelik saldırılar başlaması üzerine, Aktaş Sınır Kapısı kapatıldı, araçlar Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’na yöneldi. Yoğunluğun oluştuğu kapıda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu.
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