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Ermenilerden Türklere çirkin saldırı! Rota değişti
Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında dağılırken, Gürcistan'da yaşayan Ermenilerden Türklere çirkin saldırı haberi geldi...
Gürcistan'da, Ermeni köylerinden geçişi sırasında uluslararası taşımacılık yapan Türk plakalı TIR’lara yönelik saldırılar başlaması üzerine, Aktaş Sınır Kapısı kapatıldı, araçlar Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’na yöneldi. Yoğunluğun oluştuğu kapıda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu.