Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan daki Erivan Kafede bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyanın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyana bir şeyler sorduğu görülüyor.