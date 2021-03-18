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Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

DHA |  18 Mart 2021 Perşembe - 19:11 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 19:11

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivandaki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar, ülkede tepkilere yol açtı.


Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivandaki Erivan Kafede bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyanın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyana bir şeyler sorduğu görülüyor.
 
GAZETECİYE YUMRUK YAĞMURU
 
Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyanın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyana saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyana sosyal medyadan tepki yağdı.
 

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