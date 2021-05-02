02 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ermeni askerlerin provokasyonuna Azerbaycan askeri 'dur' dedi!

DHA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 17:56 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:56

Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.


Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağudusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.

ETİKETLER

Karabağ Ermeni askerler Azerbaycan provokasyon girişimi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.