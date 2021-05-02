Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağudusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.
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- Ermeni askerlerin provokasyonuna Azerbaycan askeri 'dur' dedi!
Ermeni askerlerin provokasyonuna Azerbaycan askeri 'dur' dedi!
DHA | 02 Mayıs 2021 Pazar - 17:56 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:56