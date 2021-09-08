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Erman Toroğlu'nun elini bıraktı!
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu (72), önceki akşam Cihangir sokaklarında kendisinden yaşça küçük bir kadın arkadaşıyla el ele yürürken görüntülendi.
Şimdilerde futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yapan yapan eski futbolcu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı.
Şimdilerde futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yapan yapan eski futbolcu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı.