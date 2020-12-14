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Erkut Taçkın kimdir, kaç yaşındaydı? Erkut Taçkın'ın hayatı

14 Aralık 2020 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 16:20

Türk Rock müziğinin efane ismi, Erkut Taçkın 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Erkut Taçkın, Türk rock müziğinin ilk temsilcileri arasında yer alıyordu. Peki, Erkut Taçkın kimdir, kaç yaşında? İşte Erkut Taçkın'ın hayatı hakkında merak edilenler...


Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın vefat etti. Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Taçkın'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Peki, Erkut Taçkın kimdir, kaç yaşında? İşte Erkut Taçkın'ın biyografisi...
 
 
ERKUT TAÇKIN KİMDİR? 
 
Erkut Taçkın, denizci bir yüzbaşının oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Babasının adı Namık Taçkın’dır. Bir abisi vardır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Heybeliada'daki Heybeliada Deniz Lisesi'ne girdi. 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi "Genç Denizciler" orkestrasına katılarak müzik hayatına başladı. Genç Denizciler (Somer Soyata Orkestrası olarak da bilinir.)
 
Erkut Taçkın, ayrıca Silahlı Kuvvetler yüzme şampiyonudur. Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası ve Lokal Grubu gerçek anlamda vokal yapan ve Rock'n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçti. Orkestrada Güngör Yücel, Ersin Yüce, Erkan Gürsal, Durul Gence ve solist olarak da Erkut Taçkın vardı.
 
İlk sahne deneyimini 14 Mart 1956 tarihinde gerçekleştirilen Askeri Tıbbiyeliler Balosu’nda yaşadı. Bu konserde Erkut Taçkın, vokalin yanı sıra grup arkadaşlarının eline tutuşturduğu trompeti de çalmaktaydı. Hareketli bir mizaca sahip olan Erkut Taçkın, bu dönemde “Rock'n Roll” tarzında karar kılmıştı.
 
Okul haricinde de çalmak isteyen grup bir süre sonra grubun ismini Erkan Gürsal’ın takma ismi olan Somer Soyata olarak değiştirmiştir.
 

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