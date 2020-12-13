13 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 1.28 EURO 9,5120 -0.84
USD 7,8500 -0.51 ALTIN 463,750 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erken sezaryen bebeklerin böbrek gelişimini etkiliyor!

AA |  13 Aralık 2020 Pazar - 11:29 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 11:31

Kronik böbrek yetmezliği hastalığı dünya genelinde hızlı artış gösteriyor. Böbrek hastalıklarının fazla bulgu ve belirti vermediği için erken evrede tanı konulamıyor. Uzmanlar, tehlike taşımadığı halde yapılan sezaryen doğumların böbrek yetmezliğinde en az diyabet ve hipertansiyon kadar risk faktörü olduğunu belirtiyor.


Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri  Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, anne ve çocuk açısından hayati tehlike olmadığı halde zamanından erken yapılan sezaryen doğumların, bebeklerin böbrek  gelişimini etkilediğini ve ileriki süreçlerde böbrek hastalıklarına neden  olduğunu söyledi. 
 
 
Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kronik böbrek yetmezliği hastalığının dünya genelinde hızlı şekilde arttığını ifade etti.
 
GECE İDRARA ÇIKIYORSANIZ...
 
Böbrek hastalıklarının fazla bulgu ve belirti vermediği için erken  evrede tanı konulamadığına dikkati çeken Üstündağ, "Eğer gece idrara çıkıyorsanız  böbrek hastası olabilirsiniz. Ödeminiz varsa, tansiyonunuz yüksekse, aneminiz  varsa, idrarınız köpürüyorsa bu böbrek hastalığının ilk bulgusu olabilir." dedi.
 
Türkiye'de böbrek hastalıklarının son yıllarda artış gösterdiğini  anlatan Üstündağ, tehlike taşımadığı halde yapılan sezaryen doğumların en az  diyabet ve hipertansiyon kadar risk faktörü olduğunu vurguladı.
 
BÖBREK HASTALIĞININ EN ÖNEMLİ NEDENİ
 
Böbrek hastalığının insanın yaşam konforunu en çok bozan hastalıkların başında geldiğini belirten Üstündağ, şunları kaydetti:
 
"Ülkemizde şeker hastalarının sayısı artıyor. Diyabet, böbrek  hastalığının en önemli nedeni. İkinci önemli neden hipertansiyon. Anne ve çocuk  açısından hayati tehlike olmadığı halde zamanından erken sezaryenle yapılan  doğumlar böbreğin gelişiminin en büyük düşmanı. Çünkü anne karnından doğum  yapıldığında böbreğin işlev yapan hücrelerini yenileyemiyoruz. Dolayısıyla eğer  karnından böbrek hücreleri açısından az sayıda ve zayıf böbrek hücresiyle  doğarsak ileriki zamanlarda böbrek hastalığı fazlaca gelişiyor. Türkiye'de böbrek  hastalığının bu kadar yaygınlaşmasında diyabet ve hipertansiyon kadar bu faktör de önemli bir yer tutmaktadır."
 
 
AĞRI KESİCİLER BÖBREĞİ ETKİLİYOR
 
Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hastalıklarının önemli nedenlerinden  birinin de ağrı kesici ve benzeri ilaçların aşırı tüketimi olduğunu ifade etti.
 
İlaçların böbrek yapısına zarar verdiğini dile getiren Üstündağ,  "Özellikle 30-70 yaş arası kadınlarda kullanımı çok sıktır. Böbrek yetersizliğine  neden olan önemli durumdur. Kişi hayatı boyunca 1 kilogram ağrı kesici ilaç  kullanırsa böbreği mutlaka etkilenir. Eğer 2-3 kilogram kullanırsa da böbrek  yetersizliği hastaların büyük bölümünde gerçekleşir. Günde sadece 500 miligram  ağırlığında bir tane ağrı kesici içseniz senede 200 grama kadar yaklaşır. 5  senede ise kritik olan değer aşılmış olur." diye konuştu.
 
Üstündağ, Türkiye'de 83 binin üzerinde böbrek hastasının destek alarak  yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "En hafifinden en ağırına kadar tüm böbrek  hastalarını baz alırsak Türkiye genelinde bu oran yüzde 15,7. Yani 11 milyondan  fazla böbrek hastamız olması muhtemel." diye konuştu.
 
 

ETİKETLER

Yeni doğan bebeklerde böbrek sorunları Bebeklerde böbrek yetmezliği belirtileri Kronik böbrek yetmezliği hastalığı böbrek yetmezliği Böbrek hastalıkları bebeklerin böbrek gelişimi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.