Erken menopoz döneminde PRP uygulanabilir mi?

Kök hücreler, uygun biyolojik uyarıyla vücudumuzdaki herhangi bir hücreye dolayısıyla yumurta hücresine de dönüşme yeteneğine sahip olağanüstü hücrelerdir. Bu dönüşümü sağlayan da kişinin kendi kanından elde edilen ve PRP (platelet rich plasma) adı verilen özel sıvının yumurtalıklara verilmesidir.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, erken menopoz döneminde PRP yönteminin faydalarını sizler için anlattı.Adet kanamalarının 40 yaşından önce kesilmesi erken menopoz olarak adlandırılır. Nadir olarak görülen bu durumda yumurtalıklar fonksiyonunu sürdürmez. Erken menopozda tedavi çok önemlidir, erken menopoz vakalarında kemik erimesi problemi erken yaşlarda başlayarak geriye dönüşü olmayan ciddi kemik zayıflıklarına neden olur. Bu yaşlarda adet kanamalarının kesilmesi (amenore) ani kilo kaybı, aşırı egzersiz, stres, kürtaj veya diğer cerrahi girişimler sonrasında rahim içinde oluşan yapışıklıklara bağlı olarak da görülebilir. Amenore vakalarında östrojen hormonunun azalmasına bağlı kemik kayıpları görülebileceğinden mutlaka hekime başvurulması gerekir.

Erken menopozun nedenleri nelerdir?

Son zamanlarda yapılan çalışmalar otoimmün bozuklukların erken menopoz vakalarının üçte ikisinden sorumlu olduğunu göstermiştir. Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi kendine ait bazı dokuları yabancı gibi algılayarak kendi dokularına karşı antikor üretir ve bu dokulara zarar verir. Erken menopoz vakalarında yumurtalıklara, endometriuma (rahmin içini döşeyen tabakaya) veya yumurtlamayı düzenleyen üreme hormonlarına karşı antikorlar üretilir. Bu antikorlar üreme organlarına zarar verir ve yumurtalık fonksiyonları bozulur. Otoimmün bozukluğa bağlı erken menopoz vakalarında; tiroid bezinin bozuklukları, diyabet, romatizma gibi diğer otoimmün hastalıklar da görülür.

Erken menopoz döneminde PRP uygulaması

Kök hücreler, uygun biyolojik uyarıyla vücudumuzdaki herhangi bir hücreye dolayısıyla yumurta hücresine de dönüşme yeteneğine sahip olağanüstü hücrelerdir. Bu dönüşümü sağlayan da kişinin kendi kanından elde edilen ve PRP (platelet rich plasma) adı verilen özel sıvının yumurtalıklara verilmesidir.

PRP tedavisi iki aşamadan oluşur. İlk önce belli miktarda kan alınır. Bu kan tüplere bölünüp santrifüje edilerek, beyaz hücre ve trombositler kırmızı kan hücrelerinden temizlenir. Hazırlık işlemi 1 saatten daha kısa sürmektedir. İkinci adım ise elde edilen bu sıvının kişinin yumurtalıklarına verilmesidir. Bu esnada vajinal ultrasonografi kullanılır ve kısa süreli bir sedasyon uygulanır.

PRP nasıl etki eder?

Büyüme faktörleri, vücudun doğal onarımını sağlayan trombositler ve beyaz kan hücrelerinde bulunan maddelerdir. Bu maddeler, hasar gören yerde çalışarak enfeksiyonu önler, kanamayı durdurur ayrıca damarlanmayı ve yeni hücre artışını sağlar. Büyüme faktörlerini içeren bu sıvı menopozu engellemeye yardımcı olabilir.PRP işlemi için kişinin kendi kanının kullanılması, hastanede kalmayı gerektirmemesi ve yan etkisinin olmaması da en önemli avantajlarıdır.