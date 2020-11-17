Erken gebelik testi ne zaman yapılmalı? Hamilelik ne zaman belli olur?

En etkili doğum kontrol yöntemlerinde bile, her zaman hata şansı vardır. Yumurtanın döllenmesi için sadece bir sperm bile yeterlidir. Bunun olup olmadığını anlamak için hamilelik testi kitleri çoğu çift için en kolay yöntemdir. Peki, Erken gebelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik ne zaman belli olur? İşte erken gebelik testi ile ilgili merak edilenler...

Korunmasız cinsel ilişki sonrası pek çok kadın hamile kalıp kalmadığını merak eder. İster bebek isteyin ister istemeyin en etkili doğum kontrol yöntemlerinde bile, her zaman hata şansı olduğu unutmayın. Peki, Erken gebelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik ne zaman belli olur? İşte gebelik testleri ve hamilelik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hamile olabileceğinizi düşünüyor ve hamile olup olmadığınızı öğrenmenin yollarını araştırıyorsanız kolay gebelik testleri pek çok kadın için en kolay yöntemlerdendir.

ERKEN GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Beklenen adet döneminden en erken 1 hafta önce veya şüphelenilen cinsel ilişkiden en erken 1 hafta sonra test yapılabilir. Kan testi en güvenilir sonucu verir. İdrar tahlillerinin yanlış sonuç verme ihtimali yüksektir.

GEBELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Test için idrarınızı toplamanın farklı yolları vardır. Seçtiğiniz teste bağlı olarak şunları yapmanız gerekebilir:

- İdrarınızı bir fincanda toplayın ve bir test çubuğunu sıvıya batırın,

- İdrarınızı bir fincanda toplayın ve az miktarda sıvıyı özel bir kaba taşımak için bir damlalık kullanın,

- Test çubuğunu idrarın orta akışını yakalaması için beklenen idrar akışınızın alanına yerleştirin.

Uzmanlara göre, çoğu test geciken adet döneminden bir süre sonra yapılırsa yüzde 99 etkilidir. En doğru sonuç için hamilelik testini kaçırdığınız süreden sonraki haftaya kadar beklemeniz gerekir.

Adet döneminizi gecikmesini beklemek istemiyorsanız, cinsel ilişkiden sonra en az bir ila iki hafta beklemelisiniz. Hamileyseniz, vücudunuzun saptanabilir seviyelerde HCG geliştirmek için zamana ihtiyacı vardır. Bu genellikle başarılı bir yumurta implantasyonundan sonra yedi ila 12 gün sürer. Testinizi erken yaparsanız yanlış sonuç alma olasılığınız daha yüksektir.