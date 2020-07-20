Erken emeklilik müjdesi! Nasıl erken emekli olurum? Emekliliği öne çekmenin yolları!

Her çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Emekliliğe az kaldı diye sevinenlerin büyük bölümü ise ya yaşa takılıyor ya da eksik prim günlerine. Şartlar sağlandığı taktirde erken emekli olmak mümkün. Peki, eksik prim günü olanlar emekli olabilir mi? Nasıl erken emekli olurum? İşte kadınlarda ve erkeklerde emekliliği erkene çekmenin yolları...

Her çalışan emekli olacağı günü bekliyor. Kimi emeklilikte yaşa kimisi de eksik prim günlerine takılıyor. Emekli olabilmek için yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısını doldurmak gerekiyor. Peki, Prim gün sayısında eksik varsa nasıl emekli olabileceksiniz? Eksik prim günü olanlar emekli olabilir mi? Nasıl erken emekli olurum? İşte kadınlarda ve erkeklerde emekliliği erkene çekmenin yolları...

NASIL ERKEN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik her çalışanın hayalidir. Bütün çalışanlar bir gün emekli olmanın planlarını yapar. Emekliliği öne çekmek isteyen kişiler daha erken emekli olabilmenin yollarını ararlar. Borçlanma yöntemiyle emekli olmak mümkün. Eksik prim günlerinde sigorta başlangıç tarihinin büyük önemi var. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin bir yöntemi olabilir.

Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir.

Erkeklerde 8 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa 3600 gün 55 yaş şartı ile emekli olabilir. Prim gün sayısı eğer dolmamışsa borçlanma yöntemini kullanabilir. 540 gün kala emekli olunamıyorsa askerlik ve yurt dışı borçlanmasıyla emekli olabilir.

ERKEKLERDE ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı bir arada yerine getirmesi gerekir. Bu şartlardan ilki sigortalılık süresidir.

Sigortalılık süresi ilk kez çalışılmaya başlanan tarihte işlemeye başlar ve kişi çalışmaya devam etse de, etmese de devam eder. Dolayısıyla, ilk kez 1 Ocak 1990’da sigortalı çalışmaya başlayan bir kişi, 1 Ocak 2000 tarihinde 10 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olur.

Emeklilik için gerekli ikinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Prim ödeme gün sayısı ise kişinin çalıştığı, adına prim ödenen günleri ifade eder. Kişi çalışmaz veya borçlanma yapmaz ise prim ödeme gün sayısı artmaz. Emeklilikte üçüncü şart ise yaş şartıdır. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler.

Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK ’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2020 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 31,39 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 12 bin 556 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 16 bin 950 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.

Askerlik borçlanması yapmak için gerekli başvuru e-devlet ten yapılabiliyor. E-devlet şifresiyle kendi sayfasına giren vatandaşlar, SGK’nın sunduğu hizmetlerden askerlik borçlanmasını seçip, borçlanacağı günleri belirtip, ilgili belgeleri sisteme yükledikten ve borçlanmak istedikleri prim seviyesini seçtikten sonra SGK başvuruyu değerlendirip gerekli rakamı hesaplıyor ve başvuru sahibine bildiriyor. Bu tutarın ödenmesi sonrası borçlanma işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu sayede askerlik borçlanması çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan kişilerde bu borçlanması yalnızca prim ödeme gün sayısını artırır, ancak emeklilik tarihini öne çekmez.

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK MÜMKÜN

Kadınlar ise emeklilik için doğum borçlanması yapabilir. Devlet, annelere erken emeklilik konusunda da bazı avantajlar sağlıyor. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Buna göre; 3 çocuk için doğum borçlanması yapan anneler çalışmadıkları doğum sonrasına ilişkin bu süreler için 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazanabiliyor. Böylece yaş şartını tamamlarsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Eğer kadınlar 8 Eylül 1981 tarihinden önce ilk kez sigortalı ve bu tarih ten sonra da çocuk dünyaya getirmişse toplamda 2160 gün borçlanmak süretiyle 3600 gününü tamamlama imkanına sahip. Her çocuk için 720 gün borçlanma hakkı var. Bu borçlanmaları yapıp emekli olabilmek için gün başına 28 lira ödemek gerekiyor.

Sosyal güvenlik sisteminde esas olan çalışılan dönemde primlerin ödenmesidir. Geriye dönük olarak sadece askerlik, doğum gibi borçlanmalar yapılabiliyor. Bunun dışında toplu ödeme yaparak emeklilik hakkı bulunmuyor.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları- ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler.

Kamuda görev yapan kadınlar ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesi ile veya e-devlet üzerinden başvurarak taleplerini iletebiliyorlar.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadının talebi Kurum Hizmet Kayıtları üzerinden incelenerek sonuçlandırılır. Bu nedenle işverenlerden doğum borçlanmasına yönelik herhangi bir belge talep edilmesine gerek yoktur.