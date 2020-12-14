Erken emeklilik imkanı! Yaş şartı yok...

İşçi, memur, Bağ-Kur'lu yüz binlerce kişi için erken emeklilik fırsatı! Yaş şartı bulunmuyor. Uzun yıllar beklemeden emekli olmak mümkün. Çalışan birçok kişi erken emekli olmak istiyor. Bazı şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik tarihi öne çekilebiliyor. Örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması emeklilik tarihini az da olsa öne çekiyor. Fakat bu durumlarda yaş şartı aranıyor. Yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı ise engelli vatandaşları kapsıyor. Türkiye’de sayıları yaklaşık 6 milyonu bulan engellilere erken emeklilik hakkı tanınıyor. Burada önemli olan kriter ise işe başlama tarihi. Kimler yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor? Detaylar haberimizde...

Doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağkur’lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya işe girdikten sonra engellilik durumu oluşan, her engelli bu hakka sahip. Buna da ‘malulen emeklilik’ deniyor. Engelliler, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde yaşa bakılmaksızın erken emekli olabilir. Engellilerin emeklilik koşulları, hangi statüde çalıştıklarına ve ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre değişiyor. Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi ise dönüm noktası.

Hangi tarihler önemli? 1 Ekim 2008’den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. 1 Ekim 2008’den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK’lı, memur ve Bağkur’lu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor.

1991’den önce işe giren raporla ispatlanmış yüzde 40-59 engeli olanın, 15 yıl ve 3600 günle emekliliği mümkünken, 1997-2000’de işe giren 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.

5 Ağustos 2003 sonrası ilk kez SSK’lı olanlardan yüzde 80-100 engel oranı olan için 15 yıl ve 3600 gün, yüzde 60-79 engel oranı bulan için 18 yıl yıl 4000 gün ve yüzde 49-59 oranında engeli bulunan için ise 20 yıl ve 4400 gün koşulları geçerli. (Posta)