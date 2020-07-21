Erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! Hangi meslekler erken emekli olur? Erken emeklilik meslekleri listesi

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı ya da bir başka adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olabiliyor. 45 mesleğe erken emeklilik imkanı tanınıyor. Peki, Hangi meslekler erken emekli olur? İşte erken emeklilik meslekleri listesi...

Ağır iş kollarında çalışanlar yıpranma payı ile erken emekli olabiliyor. SGK birçok meslek dalında çalışana erken emeklilik hakkı tanıyor. Yıpranma payı ile emeklilik 5 yıl geriye çekiliyor. Peki, Hangi meslekler erken emekli olur? Erken emeklilik meslekleri listesi ve şartlar...

Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise ‘yıpranma hakkı’ olarak bilinen uygulama ile bazı mesleklerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Ağır iş kollarında çalışanlar yıpranma payı ile erken emekli olabiliyor. Madencilik, çimento sektöründe çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar gibi birçok meslek kolunda bu uygulama bulunuyor.

Fiili hizmet süresi zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre kazanıyor. Emeklilik için fazladan kazanılan günlere, fiili hizmet süresi zammı ya da yıpranma hakkı deniyor. Bu haktan da hem sosyal sigortalı çalışan işçiler hem de emekli sandığı kapsamında çalışan memurlar faydalanabiliyor.

Fiili hizmet süresi zammı normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor.

Örneğin Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliğe ciddi katkı sağlıyor. En yüksek yıpranma hakkı da madenlerden çalışanlara tanınıyor.

Yıpranma hakkından yararlanmanın belli şartları var. Riskli ve tehlikeli işlerde çalışanlar yıpranma hakkından yararlanmak için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar alabilecekleri fiili hizmet süresi zammı 5 yıldan fazla olamıyor. Silahlı kuvvetler, emniyet mensupları ve MİT mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.

Yıpranma hakkından yararlanmak için madenlerde yeraltında çalışan işçilerin 1.800 gün, diğer riskli sektörlerde çalışanların ise 3.600 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olmaları şartı da bulunuyor.

HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİ OLUR?

İşte erken emekli edecek meslekler