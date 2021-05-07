Erken emeklilik fırsatı! 6 yıllık avantaj

Erken emekli olmak isteyen anneler için önemli fırsat. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar kadınlara emeklilik için avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün. Ayrıca evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.

Yasalarımızda kadın sigortalılar için pek çok imkan var. Annelere erken emeklilik imkanı da bunlardan biri. Belli şartlarda annelere 6 yıllık avantaj sunuluyor. Peki, annelere hangi imkanlar sağlanıyor? Borçlanmada en düşük tutar ne kadar? İşte annelere sağlanan erken emeklilik imkanı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

BORÇLANMA İLE 6 YIL

Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar kadınlara avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

STAJ AVANTAJI

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama annelerin doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlanabiliyor.

EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA

Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA FARKLI İMKAN

Ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor.

1 Ekim 2008 tarihinden bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuk için sağlık raporunun alınması da şart.

İKRAMİYEDE İKİNCİ ETAP BUGÜN

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin bayram ikramiyelerinin dün verildiğini, bugün de Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ödeme yapılacağını söyledi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 100 liraya yükseltildiğini anımsatan Bilgin, "12.7 milyon emeklimize 12.3 milyar lira ödeniyor" dedi.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Borçlanmada en düşük tutarlar

Süre 2021 (TL)

Günlük 38,16

Aylık 1.144,80

2 yıllık 27.475,20 (Takvim)