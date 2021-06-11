Erken emeklilik avantajı! Yapılandırma ile nasıl emekli olunur?

Milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi geldi. E-Devlet üzerinden başvurup primlerini yapılandıranlar emekli olabilecek. BAĞKUR'luya erken emeklilik şansı geldi. Yapılandırma aynı zamanda kamu borçlarını, vergileri ve trafik cezalarını da kapsıyor. Peki, Yapılandırma ile nasıl emekli olunur? Bağkur primi nasıl yapılandırılır? İşte Bağkur'lulara erken emeklilik fırsatı ve detayları...

Yapılandırmayla birlikte erken emeklilik şansı da doğdu. Prim borcunu ödeyen BAĞKUR 'luya emeklilik imkanı geldi. Borç yapılandırmasına ilişkin kanun yasalaştı. Bu yasa en çok prim borcu olan BAĞKUR'luya yaradı. Yapılandırma BAĞKUR'lulara büyük avantaj sağlıyor. Sigorta süresi durdurulanlar ve BAĞKUR borçluları yapılandırma ile emeklilik hakkı kazanacak. Peki, Yapılandırma ile nasıl emekli olunur?

ÖDEYEN EMEKLİ OLABİLECEK!

Örneğin 20 bin lira BAĞKUR'a prim borcu bulunan ve hizmeti silinmiş olan kişi, 20 bin lirayı 1 seferde ödemek yerine 18 ayda ödeyecek. Hem sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacak hem de emeklilik hakkına sahip olup maaşını alabilecek.

BAĞKUR YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Buna göre, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Kendi adına çalışan esnaflar, muhtarlar, doktorlar ve tarım çalışanları için geçerli olacak.

PEŞİN ÖDEYENE BÜYÜK FIRSAT

Yasadan yararlanmak isteyen BAĞKUR'luların ceza ve faizleri silinecek. Ödeyecekleri yeni rakam enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak.

BAĞKUR PRİM BORCU ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

18 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. 2 ayda bir ödeme yapıldığı için 36 ayda ödeme yapılabilecek. BAĞKUR'luların 31 Ekim 2021 tarihine kadar borcun ilk taksitini yatırması gerekiyor. Sadece BAĞKUR değil aynı zamanda, trafik cezaları, vergi borçları, kira gelir vergileri de yapılandırılabilecek.