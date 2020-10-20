Gazetevatan.com » Emekli » Erken emekli olabilirsiniz! 5-8 yıl arasında...
Erken emekli olabilirsiniz! 5-8 yıl arasında...
Milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı! İşçi, memur çok sayıda çalışan yararlanabiliyor. 8 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Çalışma hayatına başlayan herkse bir süre sonra ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden emekli aylığı ödemeleri yapılıyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı sunan vatandaşlar ise 3 kurumdan biri üzerinden emekli olmak için hak talep ediyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar normal emeklilik süresinden daha kısa sürede emekli olabiliyor. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaş haddini de düşürüyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çalışma koşulları ağır olan kişiler için erken emeklilik hakkı tanıyor. Erken emeklilik hayalleri kuran milyonlarca kişi bulunuyor. Yıpranma hakkı ile erken emekli nasıl olunur? İşte yanıtı...