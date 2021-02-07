Birçok erkek cinsel performanslarını artırmanın yollarını arıyor. Cinsel gücü arttıran kimyasallar almak yerine basit ve doğal yollarla performansı arttırmak mümkün. Peki, erkeklerde cinsel gücü artıran yiyecekler nelerdir? Cinsel gücü arttırma yöntemleri neler? İşte erkeklerde cinsel arzuyu arttırmanın yolları!

Cinsel performansı iyileştirmek varsa mevcut sorunları önlemek veya partneri mutlu etmek için yeni yollar bulmak pek çok erkeğin merak ettiği konuların başında geliyor. Cinsel performansınızı iyileştirmek için uygulayabileceğiniz birkaç basit adım var. İşte erkekte cinsel gücü arttırmanın yolları...

1. UYKU

Uyku erkeklerde en iyi cinsel uyarıcıdır. Cinselliğin canlanması ve istenilen performansın sağlanması için en yararlı yol uyumak. 10 dakikalık kısa uykular veya ayakların yukarıya kaldırılarak 5-10 dakika dinlenmek erkeklerde enerjiyi toplamak için etkili formüllerden biridir.

2. GÜN IŞIĞI

Güneş ışığından yararlanmak ve temiz hava almak ham canlı hissetmenize hem de hormonların harekete geçmesine yardımcı olabilir. Güneş ışığı vücudun melatonin üretimini durdurur. Bu hormon uyumamıza yardımcı olur ama aynı zamanda cinsel dürtülerimizi de yatıştırır. Daha az melatonin, daha fazla cinsel istek anlamına gelir.

3. EGZERSİZ

Sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri kardiyovasküler egzersizdir. Seks kalp atış hızınızı artırabilir, ancak düzenli egzersiz kalbinizi formda tutarak cinsel performansınıza yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz ve kasları kuvvetlendirici hafif sporlar. Testosteron yani erkeklik hormonu düzeyini canlı tutacak her türlü bedensel aktivite erkek için yararlıdır. Kısa egzersizlerin libidonuzu güçlendirdiğini unutmayın.

4. BU MEYVE VE SEBZELERİ TÜKETİN

Bazı yiyecekler de kan akışını artırmanıza yardımcı olabilir. Soğan ve sarımsak kötü koku nedeniyle pek tercih edilmese de kan dolaşımına faydalı olduğu için sıklıkla önerilen yiyecekler arasında. Ayrıca potasyum açısından zengin olan muzun da cinsel performansı arttırdığı biliniyor. Tamamen doğal baharatlı yiyecekler, acı biber de hipertansiyonu ve iltihabı azaltarak kan akışınıza yardımcı oluyor. Yumurta da hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu da, genellikle bir ereksiyonu engelleyen stresi azaltabilir.

- Yulaf ezmesi: Sabah kahvaltınızla bir kahve fincanı kadar tüketin. - Ginseng: Özellikle kırmızı ginseng (Kore ginsengi) erkekler açısından daha yararlıdır. Cinsel açıdan uyarır, yorgunluğa iyi gelir, doğal testosterondur. Sperm miktarı ve sayısını artırır. Hap olarak alınabileceği gibi jelleri ve tozları da vardır. Ginseng genç ama beyni yorgun erkekler, yoğun çalışanlar için erkeklik hormonunu destekleyici doğal bir yardımcıdır. - Kırmızı pul biber: Yemeklerinizin üzerine az miktarda katabilirsiniz. - Fındık: Yoğun lif ve doymamış yağ asitlerine ek olarak içerdiği yoğun E vitamini sperm üretiminin artmasını sağlar, kolesterolün olumsuz etkilerine karşı korur. Günde bir küçük avuçtan fazla yemeyin. - Çikolata: Mutluluk hissi veren beyindeki kimyasal hormonların salgılanmasına yardımcı olur, cinsel gücü arttırır. - Kabak çekirdeği: İçerdiği yoğun çinko ve doymamış yağ asitleriyle erkekler için yararlıdır. Günde bir avuç ve tuzsuz olarak yenmesi yeterlidir. - Mesir macunu: Karışımın içerisindeki bitkiler cinsel gücü arttırır. - Zencefil: Tüm vücudu uyarır. - Roka: Cinsel gücü arttırır. - Antepfıstığı, fıstık, fındık, ceviz, badem, Hint fıstığı, incir: Cinsel arzuyu arttırır. İçeriğinde bulunan E vitamini cinsel organlara giden kan dolaşımını hızlandırarak seks dürtüsünü arttırır. - Avokado: İçeriğindeki antioksidanlar seks hormonlarının üretimini hızlandırır. - Keçi boynuzu: Günde 2 tane keçi boynuzu yemek cinsel isteği arttırır. - Sade yağ (tereyağın orta kısık ateşte yakmadan sürekli karıştırılarak köpüklerini alıp atarak hazırlanmış olan şekli.

5. STRESİ AZALTIN

Stres, sadece cinsel performansınızı değil genel sağlığınızı ciddi anlamda etkileyebilir. Stres kalp hızını arttırırır. Bu da cinsel istek ve performansa olumsuz yansır. Psikolojik stres, ereksiyona ulaşmayı veya orgazma ulaşmayı da etkileyebilir. Egzersiz, stresi azaltmanın en iyi yoludur.

6. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUN

Sigara içmek ve alkol tüketmek gibi gevşemek için güvendiğiniz şeyler de cinsel performansı etkileyebilir. Çalışmalar, biraz kırmızı şarabın dolaşımı iyileştirebileceğini öne sürerken, çok fazla alkolün olumsuz etkileri olduğunu da ortaya koyuyor. Sigarayı bırakmak, cinsel performansı iyileştirmenin ilk adımlarından biridir.

7. MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞIN!

Sertleşme sorunu yaşıyor, bir takım rahatsızlıklarınız varsa mutlaka bir uzmanla görüşün. Cinsel performansınızı nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.