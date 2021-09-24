Erkeklerin yüzde 50’sinde jinekomasti görülüyor

Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak bilinen Jinekomasti, oldukça yaygın ve erkeklerin yüzde 50’sinde görülen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, bu durumun birden fazla nedenin olabileceğini ancak çoğunlukla cinsel hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığını da belirtti.

Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak bilinen Jinekomasti hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, “Ergenlik dönemlerindeki gençlerde rastlanan jinekomastilerin çoğu kendiliğinden geçebilir. Jinekomastili hastalarda süt bezleri nadiren bulunur. Yeni doğan bebeklerde görülen jinekomasti ise anneden geçen östrojen hormonu nedeni ile oluşur ve bu durum genellikle 2-3 hafta içerisinde kendiliğinden geçer” diye konuştu.

JİNEKOMASTİNİN OLUŞMA NEDENİ GENELDE BULUNMAZ

Jinekomastinin ciddi bir sağlık sorunu olmadığı gibi bazı durumlarda sağlık sorunu olabilecek kadar farklı bir rahatsızlık ile kendini gösterebileceğini kaydeden Op. Dr. İrkin, “Genellikle sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Jinekomastiye neden olan faktör bulunabilir ise tedavisi bu yönde olmaktadır. Jinekomastinin tipleri üç ana grupta değerlendirilir. Birincisi, glandüler tip (süt bezi büyümesine bağlı), ikincisi miks tip (diğer ikisinin karma olarak olduğu ), üçüncüsü lipomatöz tiptir ( yağ dokusu artışına bağlı). Glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu meydana getirirken, lipomatöz tipte memenin yağ dokusu oluşturmaktadır. Mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusu artışı birlikte görülür ve çoğunlukla hastalarda mikst tip jinekomasti olarak meydana çıkar” dedi.

Op. Dr. İrkin, sözlerine şöyle devam etti:“Jinekomasti erkek meme büyümesinin tanımı olarak birçok nedene bağlı olarak oluşmaktadır. Kandaki östrojen (kadınlık hormonu) hormonunun artması ya da östrojen benzeri yapıların artması sorumlu tutulmaktadır. Bununla birlikte jinekomastinin oluşma sebebi genelde bulunamaz” diye ifade etti.

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