Erkekleri öldüren Vexas adlı yeni bir hastalık keşfedildi!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bilim insanları erkeklerde kan pıhtısı, ateş ve iltihaplanmaya neden olan ve hastaların yüzde 40'ını öldüren VEXAS adlı yeni bir genetik hastalık keşfetti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bilim insanları (NIH), VEXAS olarak adlandırılan yeni bir genetik hastalık keşfetti. Enflamasyon, ateş, akciğer sorunları ve kan pıhtılaşması gibi semptomları olan ve erkekleri etkileyen genetik hastalığın yüzde 40'ı ölümle sonuçlanıyor. NIH bilim insanları ABD 'de yüzlerce erkeğin bu durumdan muzdarip olduğunu ama farkında olmadığını tahmin ediyor.

Daily Mail'in haberine göre, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bilim insanları, VEXAS olarak adlandırılan yeni genetik hastalık keşfetti.

VEXAS olarak adlandırılan yeni hastalık, özellikle erkeklerde tekrarlayan kan pıhtılarına, ateşlere, iltihaplanmaya ve akciğer hasarına neden oluyor.

NIH araştırmacıları, kliniklerine gelen garip semptom ağına sahip COVID-19 belirtilerini de yansıttan erkekler üzerinde çalışma yaptı. Bu erkeklerde üçünün genlerinde mutasyon olduğu tespit edildi. Bununla birlikte bir dizi tehlikeli semptomlar dizisi olduğunu farkettiler.

Bilim insanları, ABD'de yüzlerce veya daha fazla erkeğin VEXAS'a sahip olabileceğinden şüpheleniyorlar. Araştırmacılara göre, bu hastalığın semptomlarından olan iltihaplanmanın, kronik hale geldiğinde ölümcül olabileceği belirtiliyor.