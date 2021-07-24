Erkeklere ereksiyon sorunu için ipuçları!

Erektil disfonksiyon (ED) yani erkeklerde sertleşme bozukluğu pek çok çift için kabusa dönüşen durumların başında geliyor. Ancak ereksiyon sorunu (sertleşme bozukluğu) varsa tam olarak cinsel yaşamın da bittiği anlamına gelmiyor. Her yıl kıtasal olarak 30 milyon erkek bu sorundan etkileniyor ve pek çok vaka yaşam tarzı değişikliklerine, ilaçlara, ameliyatlara ve tedavilerle iyileşebiliyor. İşte erkeklerde ereksiyon (sertleşme) sorunları için basit ipuçları...

Sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklerin tedavi çabaları başarısız olsa bile, eş ile olan fiziksel yakınlık ile tatmin edici bir cinsel yaşamın tadını çıkarmak mümkün. Bir kaç yaşam tarzı değişikliği ile ilişkideki kıvılcımı canlı tutmanın stratejileri var. İşte erkeklerde ereksiyon (sertleşme) sorunları için basit ipuçları...

İLETİŞİM EN ÖNEMLİ ANAHTAR!

Tatmin edici bir cinsel yaşam için en önemli araç, özellikle sertleşme veya diğer sorunlar için eşinizle iletişim kurmaktır. Arzularınız ve korkularınız hakkında açıkça konuşun. Sertleşme sorunu ve düşük libido yaşıyorsanız bunu mutlaka eşinizle paylaşın. Yoksa eşiniz artık onu çekici bulmadığınız için endişelenebilir. Yanlış veya istenmeyen bir şey yaptığından veya yaptığınızdan şüphelenebilir. Birbirinize güven vermek ve destekleyici olmaya devam etmek önemlidir. Yardım istemekten korkmayın. İyi bir seks terapisti, sizin ve eşinizin sorunları birlikte çözmenize ve cinsel yaşamınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

RAHATLAMAYA ÇALIŞIN

Anksiyete, sertleşme sorununun en önemli nedenlerinden biridir. Öyle ki bazı durumlarda fizyolojik problemlerden daha büyük bir rol oynayabilir. Yatakta performans sergileyemeyeceğinizden veya eğlenemeyeceğinizden endişe ettiğinizde, kendinizden daha az keyif alırsınız. Bu kendi kendini gerçekleştiren bir döngüdür. Eşinizle yakınlaşırken sertleşme probleminize odaklanmamaya çalışın. Bunun yerine, birlikte geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın. Derin nefes egzersizleri rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ne kadar rahat olursanız, tatmin edici ve stressiz bir cinsel deneyim için o kadar hazır olursunuz.

BİRBİRİNİZİ YENİDEN KEŞFEDİN

Partnerinizle ilk çıkmaya başladığınızda ve paylaştığınız her dokunuşun heyecan verici olduğunu kendinize hatırlatın. Zihninizi saatten uzaklaştırın ve birlikte geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın. Bir uyarılma durumuna ulaşmak için daha fazla dokunmak gerekebilir. Ön sevişmeyi sevdiğinizi ve eşinizle her zamankinden daha uyumlu hale geldiğinizi göreceksiniz.

SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLARDAN KAÇININ!

Bazı yaşam tarzı alışkanlıkları sertleşme sorununuzu daha da kötüleştirebilir. Ereksiyon sorununuzu yönetmeye yardımcı olmak ve sağlık lı bir cinsel yaşamın keyfini çıkarmak için öncelikle sigarayı bırakın. Bazı antidepresanlar, antihistaminikler, tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler ve Parkinson hastalığı ilaçları da dahil olmak üzere bazı ilaçlar da ereksiyon sorununuzun nedeni olabilir. Sertleşme sorununuzun ilaçlarınızla bağlantılı olduğundan şüpheleniyorsanız, mutlaka doktorunuzla konuşun. Onlara alternatif ilaçlar veya diğer tedavi seçenekleri hakkında sorular sorun. Doktorunuzla konuşmadan ilaçlarınızı bırakmayın.

KİLO VERİN VE DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Obezite, birçok erkek için sertleşme sorununun nedenlerinden biridir. Fazla kilolardan kurtulmak ve düzenli egzersiz yapmak cinsel yaşamınızı iyileştirebilir. Araştırmalar, düzenli egzersiz ve kalori açısından kısıtlı diyetin obez erkekler arasında ereksiyon tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Düzenli egzersiz ayrıca kardiyovasküler sağlığınızı, kas gücünüzü ve genel sağlık durumunuzu da iyileştirebilir. Bu, sağlıklı bir cinsel yaşamı desteklemeye yardımcı en önemli maddelerden biridir. Özellikle sertleşme sorununda bazı egzersizleri iyi gelebileceği cinsel tıp dergilerinde yayınlanan araştırmalarda da ortaya konmuştur. Pelvik taban egzersizleri, kegel egzersizleri ereksiyon sorununa yardımcı olabilir.

PES ETMEYİN!

Çoğu insan için fiziksel yakınlık, mutlu ve tatmin edici bir ilişkinin önemli bir parçasıdır. Sertleşmeyi sürdüremeseniz bile tatmin edici bir cinsel ilişkiye sahip olmak mümkün. bazı sağlık sorunlarınız olabilir. Örneğin, sertleşme bozukluğu kalp hastalığının erken uyarı işareti olabilir.

Gerçekten tatmin edici ve sürdürülebilir bir cinsel yaşam için genel sağlığınıza dikkat etmeniz ve eşinizle iyi iletişim kurmanız önemli. Cinsel beklentilerinizi sürdürmek için, sağlıklı alışkanlıklar edinin ve partnerinizin ihtiyaçlarını karşılamanın yaratıcı yollarını bulun.