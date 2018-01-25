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Erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 0:10 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 0:10

Kolombiya’nın başkenti Bogota'da, hırsızlık ve diğer güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla motosiklet arkasında erkek yolcu taşımak yasaklanacak.


Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, Simon Bolivar Parkı'nda  basına yaptığı açıklamada, motor hacmi 125 cc'nin üzerindeki motorsikletlerde,  sürücünün arkasında bir erkeğin yolculuk yapmasını şehirdeki güvenlik önlemleri  kapsamında yasaklayacaklarını duyurdu.
 
"Motosikletlerin halkın tercih ettiği çok kullanılan bir ulaşım aracı  olduğu konusunda şüphemiz yok." ifadesini kullanan Penalosa, yasağın, birkaç ay  boyunca uygulanacağını ve başkentin tamamında geçerli olacağını belirtti.
 
Penalosa, motosiklet sürücülerinin birçok vergiden muaf olduğunu, gişe  ücreti ödemediğini ve plakalarına trafiğe çıkış kısıtlaması getirilmediğini  hatırlatarak, belediyenin onları "her türlü desteklediğini" vurguladı.
 
Polis raporlarına göre, Bogota'da geçen yıl motosikletli hırsızlar 5  binin üzerinde kapkaç yaptı. Hırsızlık ve kapkaçta sık sık motosikletlerin  kullanıldığı ülkede, bazı kiralık katiller de kurbanlarını motosikletle takip  edip öldürüyor.
 
Başkentte uygulanacak "motosiklet arkasında erkek taşıma yasağı"  halihazırda ülkenin Cucuta, Cali, Barranquilla ve Ibague kentlerinde de  bulunuyor. Medellin şehrindeki yasak ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.
 
Yasak, ülke basınında yankı buldu. El Tiempo gazetesindeki haberde,  Cucuta kentinde 1997-2014 yılları arasında suikaste kurban giden 7 bin kişinin  yarısının motosikletli katiller tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
 

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Kolombiya Bogota motosiklet
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