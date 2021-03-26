Erkekler eve girip çıkınca polis harekete geçti! Kadın yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde fuhuş yapılan bir eve baskın düzenleyen polis, 1'i kadın 3 kişiyi yakaladı.

Bolvadin Ethem Kelekçi Mahallesindeki müstakil bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polisler, ikameti bir süre takibe aldı. Eve erkeklerin girip çıktığını gören polis, harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, içeride bulunan ikamet sahibi 1 kadın ve 2 erkek müşteriyi gözaltına aldı. Para karşılığı fuhuş yapan kadına ve diğer 2 şüpheliye koronavirüs tedbirlerine uymamaktan kişi başı 2 bin 580 TL idari para cezası uygulandı. 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ev sahibi kadın hakkında 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılırken, fuhuş amaçlı kullanılan ev üç ay süreyle mühürlendi.