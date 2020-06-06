Erkek Yerini Bilsin olayı nedir? Twitter’da başlayan Erkek Yerini Bilsin akımı nereden çıktı?

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden Erkek Yerini Bilsin akımı başladı. Kadınlar yıllardır uğradığı cinsiyetçi ifadeleri erkeklere uyarlayarak paylaşan kadınların akımı sosyal medya da büyük ses getirdi. Kadınlar kendileri için kullanılan cinsiyetçi ifadeleri, erkekler için uyarlayıp, #erkekyerinibilsin etiketiyle paylaşıyor. Peki, Erkek Yerini Bilsin akımı nereden çıktı?

Kadınlar sosyal medya hesabı twitter üzerinden #erkekyerinibilsin etiketiyle bir akım başladı. Kadınlar için kullanılan cinsiyetçi ifadeleri, erkeklere uyarlayan Erkek Yerini Bilsin kampanyasına destek saatler geçtikçe artıyor. 'Ruging' adlı bir sosyal medya kullanıcısının 'Kocam isterse çalışabilir' tweet'inin Gaye Su Akyol tarafından alıntılanmasıyla başlayan akıma kısa sürede binlerce Twitter kullanıcısı destekledi. Erkekler Yerini Bilsin akımına ünlülerden de destek geldi.

ERKEK YERİNİ BİLSİN NEDİR? RUQİNQ ADLI TWİTTER KULLANICI AÇIKLADI!

BBC Türkçe’ye konuşan Ruqinq adlı Twitter kullanıcısı, bu paylaşımı yapma gerekçesini şöyle anlatıyor:

“Twitter’da son zamanlarda muhafazakar olarak adlandıracağımız kişiler tarafından çok fazla ‘kadın çalışmamalı, yüksek sesli kahkaha atmamalı, kendilerinin fuhuş yuvası olarak gördükleri üniversitelere gitmemeli’ tarzında tweet’ler atıldığını gördüm. Bunlara en güzel tepki alay ederek verilebilir diye düşündüm. Beni en rahatsız eden şey, bunlara destek veren kadınlar olduğunu görmek.”

Maruz bırakıldıkları cinsiyetçi söylem ve kadın hakları ihlallerine dikkat çeken kadınların yaptığı paylaşımlardan bazı örnekler:

BELEDİYELER DE DESTEK VERDİ

Akıma göre, yıllardır kadınları ötekileştiren, şiddet olaylarında kadınların da rolü varmış algısı yaratan, 'o saatte orada ne işi vardı', 'mini etek giymese başına bunlar gelmezdi', 'rızası vardı' şeklindeki söylemler, erkeklere uyarlanmaya başladı. Erkekler yerini bilsin akımına belediyeler de dahil oldu.