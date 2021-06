Erkek ve kadında ideal burun şekli

Burun estetiği hem kadınlar hem de erkekler arasında en fazla talep edilen estetik cerrahi prosedürler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Burun estetiğinin hem fonksiyonel hem de estetik açıdan önemi oldukça fazla. Burun estetiğinde uygulanan yöntemlerde kadın ve erkek arasında fark yoktur. Aradaki tek fark burun tasarımındadır.

Her ikisinde de yüzün karakteristik özellikleri dikkate alınır

Erkek ve kadınların yüzlerinde cinsiyete has bazı karakteristik özellikler bulunur. Her iki cinsiyet de aynı yüz özelliklerine sahiptir, ancak bu özellikler her iki cinsiyet için de aynı görünmemektedir. Bir kişinin görünümü iskelet anatomisi ve kendi etnik kökenleri de dahil olmak üzere karakteristik bir özelliğe sahiptir. Erkekler ve kadınlar farklı iskelet ve yüz anatomisine sahiptir, bu nedenle özellikleri farklıdır. Bu farklılıkları dikkate alarak kişinin görünümünü oluşturmak estetik cerrahinin en önemli aşamasını oluşturur. Erkek burnu genellikle daha büyük ve yüzün biraz ilerisindedir. Kadın burnu ise genellikle daha küçük ve daha uyumludur. Erkek burnu kadın burnuna göre daha büyük ve daha geniş burun deliklerine sahiptir. Burun ucu da hem kadınlarda hem de erkeklerde çeşitli şekillere sahiptir. Benzer durum burun köprüsü için de geçerlidir.

Tasarım farklı olmalıdır

Bir burnu dişil veya eril yapan şey, hastanın yüzüğünün diğer özelliklerinin ne olduğuna bağlıdır. Bir erkek güçlü bir çene ve kaşa sahip ama çok küçük bir buruna sahipse, daha büyük bir burun şekli tasarlanabilir. Tam tersi bir durumda yani burnun yüzün diğer öğeleriyle uyumsuz olacak kadar büyükse, bu kez burun küçültme estetiği yapılabilir. Aynı orantı kadın hastaların yüz ve burunlarında da geçerlidir. 3D tasarım cihazlarıyla ameliyattan önce hasta kendi görüntüleri üzerinden yeni burun şeklinin nasıl olacağını görebiliyor. Cerrahıyla birlikte en ideal burun şekline karar verebiliyor.

Operasyon sürecinde fark yoktur

Rinoplastide kadın ve erkeklere uygulanan ameliyat arasında teknik olarak bir fark yoktur. Burundaki var olan sorunlar cerrahın tercihine göre kapalı ya da açık teknikle yapılabilir. Gerekli olduğu durumlarda vücudun başka bölgesinden greft ya da kıkırdak dokusu nakledilebilir. Burunda daha yumuşak ve doğal bir görünüm elde etmek için dolgu ya da yağ transferi yapılabilir. Burun ucu, bir implant kullanılarak veya mevcut kıkırdağı rafine ederek yeniden şekillendirilebilir. Burun tabanı genişliğini değiştirerek burun genişletilebilir veya küçülebilir. Erkek hastanın burnu biraz daha yukarıya kaldırılabilir ve 90 dereceye yakın açılı olabilir. Hem kadında hem de erkekte gerekli olduğu durumlarda bu tekniklerin hepsi uygulanabilir.