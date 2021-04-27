Erkek çocuğuna mide bulandıran istismar!

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Konya 'da anne babası ayrıldıktan sonra annesi ile birlikte yaşamını sürdüren 13 yaşındaki M.A.Ç. çırak olarak çalıştığı araç motor tamiri dükkanın yanındaki iş yerine gelen 55 yaşındaki Ali U'nun bakışlarından rahatsız oldu.

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, Ali U. çocuğun güvenini kazandıktan sonra fiziki tacizde bulunmaya başladı. Küçük çocuğu tacizi kimseye anlatmaması konusunda da tehdit eden Ali U, küçük çocuğa aşk mektupları yazıp, kendisi ile buluşmasını istedi. Küçük çocuk korktuğu için Ali U ile buluştu.

Ali U. küçük çocuğa oyuncak aldığını ve kendisine otelde vereceğini söyleyip, M.A.Ç 'yi zorla otele götürmeye çalıştı. M.A.Ç. imdat çığlığı atarak çevredekilerden yardım istedi. Esnaflar tarafından yakalanan Ali U. polise teslim edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece istismar suçundan tutuklandı.

'TEK BAŞIMA DIŞARIYA ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Olay nedeniyle psikolojisinin bozukluğunu belirten M.A.Ç., 'O adam bana bir şey yapacak diye halen korkuyorum. İnsanlara olan güvenim azaldı. Geceleri tek başıma yatmaya bile korkuyorum. En büyük cezayı alsın' dedi. Anne S.G.'de çocuğuna bunu yapanın en ağır cezayı almasını istedi.