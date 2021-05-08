Erkek çocuğuna iğrenç istismar! Ablası ortaya çıkardı

Ankara’da yaşayan 14 yaşındaki erkek çocuk ablasının dikkati sayesinde 4 yıldır teyzesinin oğlunun da arasında olduğu aynı mahallede oturan 4 kişinin tecavüzüne uğradığını babasına söyledi. Tutuklanan sanıklardan, T.C; 31 yıl 3 ay, A.K; 28 yıl, M.B ise; 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Teyze oğlu sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren mağdur B.E.E, “Ekmek almaya gidince önümü kesip dövüyorlardı. Tehditle ve döverek aynı şeyi yaptılar. Benim çektiğim işkence çok” dedi.

Ankara’da yaşayan 14 yaşındaki B.E.E sosyal medya hesabı Facebook ’tan duygusal paylaşımlar yapınca başka yerde yaşayan ablası E.E durumdan şüphelendi. Babasını arayan E.E, babasından erkek kardeşiyle konuşmasını istedi. Oğluyla konuşan D.E oğlunun anlattıkları karşısında şoka girdi. B.E.E babasına 4 yıldır mahalledeki komşu çocukları ve teyzesinin oğlu tarafından tecavüze uğradığını, kimseye anlatmamaları için de tehdit ettiklerini söyledi. Oğlunu karakola götüren baba D.E şüphelilerden şikayetçi oldu.

4 YIL DEVAM EDEN İSTİSMAR

Emniyette ifade veren mağdur B.E.E yaşları 18 ile 20 arasında değişen mahalleden arkadaşlar M.B, T.Ç, A.K ve teyzesinin oğlu M.K’nin 3-4 yıldır kendisine tecavüz ettiğini söyledi. İfadenin ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Ancak şüpheliler tecavüz eyleminin zorla değil B.E.E’nin kendi rızası ile olduğunu iddia etti.

“EKMEK ALMAYA GİDİNCE ÖNÜMÜ KESİYORLARDI”

Yapılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Ankara Batı Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan B.E.E ilk olarak 10 yaşındayken T.Ç’nin kendisini bisikletine bakmak için götürdüğünü ve zorla ilişkiye girdiğini söyledi. Daha sonra T.Ç’nin arkadaşları M.B ile A.K’yi de çağırdığını anlatan B.E.E, “Bana, bizimle de yapmazsan babana, abine söyleriz seni döverler dediler. Bizim bu kadar şahidimiz var sana mı bize mi inanırlar dediler. Tehditle ve döverek aynı şeyi yaptılar. M.K de aynı şekilde yaptı” dedi. Sanıkların kendisini sürekli çağırdıklarını ancak gitmediğini söyleyen B.E.E, “Ekmek almaya gidince önümü kesip dövüyorlardı. Dudağımı patlattılar, sırtımı morarttılar” dedi.

“YEDİĞİM DAYAKLARDAN DAYANAMADIM”

Birkaç kez babasına söylemek istediğini ancak korktuğu için sustuğunu anlatan B.E.E, “Benim çektiğim işkenceler çok, yediğim dayaklardan dayanamadığım için babama anlattım. Ortaya çıkarsa çıksın dedim” dedi. Mağdur B.E.E olayın ortaya çıkacağı korkusuyla 2 kez intihara kalkıştığını da ifadesinde söyledi.

DİĞER SANIKLARI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Sanıklar ise mahkemede yaptıkları savunmalarda mağdur B.E.E’nin kendilerinden cinsel birliktelik istediğini söyleyerek olay tarihinde mağdurun 10 yaşında olduğunu bilmediklerini söylediler. Sanık A.K, savunmasında diğer sanıkları B.E.E’ye tecavüz ederken gördüğünü ayrıca mağduru kimseye söylemesi konusunda tehdit ettiklerini de duyduğunu söyledi.

CEZA YAĞDI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık T.Ç’yi, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık A.K’yi aynı suçlardan 28 yıl 1 ay 15 gün, sanık M.B’yi ise 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

TEYZE OĞLUNA BERAAT

Mahkeme mağdur B.E.E’nin teyzesinin oğlu M.K hakkında şüpheden uzak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararla birlikte M.K tahliye edilirken, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.(Milliyet)