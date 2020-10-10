Erkek çocuğu istismar sonrası hayatını kaybetti! İğrenç savunma

Çorum’da önceki gün rahatsızlanan 3 yaşındaki erkek çocuk R.E.Ş., annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli kasten insan öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.

‘KANAMASI OLSA GÖRÜRDÜM’

Olayla ilgili anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Anne Z.B.Y., oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmayacağını iddia ederek, “Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. İstanbul ’da tedavi gördü. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. İstismar olayını kabul etmiyorum” dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

B.Ç. ise “Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul’a götürmek istedik. Çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise ‘Bu çocuğu götürmeyin, yolda çocuğu kaybedebilirsiniz’ dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum” diyerek kendisini savundu.

KALBİNDEN AMELİYATLI

Çorum’da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren ve cinsel istismara uğradığı değerlendirilen 3 yaşındaki R.E.Ş.’nin, sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğu ortaya çıktı. Kalp yetmezliği nedeniyle şubat ayında özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat masraflarını, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner üstlenmişti. Ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan küçük çocuğu makamında ağırlayan Şahiner, hediyeler vermişti.

ÇİFTTEN ŞÜPHELİ İFADE

İstismar bulgusu olsaydı kendisinin bunu fark edeceğini belirten anne Z.B.Y., ifadesinde “Koronavirüs nedeniyle ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım” dedi. Annenin erkek arkadaşı B.Ç. ise ifadesinde, “Eve herhangi birileri girmiş olabilir” diye konuştu. (Hürriyet)