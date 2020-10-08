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Erkek arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden oğlunu istismar etti

DHA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 21:33 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 21:33

Çorum'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Çorum'da rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
 

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Çorum kalp rahatsızlığı cinsel istismar
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