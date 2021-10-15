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Erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Söyledikleri yalan çıktı, dehşetin sebebi...
Denizli'de iki sevgilinin tartışması korkunç bir şekilde bitti. Alkollü olduğu belirlenen genç kadın, yere düşen erkek arkadaşının üzerinden otomobille geçti. Kafası ezilen talihsiz adam korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Dehşetin nedeni ortaya çıktı.
Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı. Olay önceki gün Denizli'de yaşandı.