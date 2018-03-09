Erkek arkadaşı bakıyor, bezleniyor!

Bir Youtube kanalına sahip olan Jess bu hayat tarzını internetten insanlarla paylaşmayı ihmal etmiyor. Kendisini hilkat garibesi olarak gören insanlara ise epey sert çıkıyor. Tamamen normal olduğunu iddia eden genç kadın tıpkı diğerleri gibi gün içerisinde araba sürdüğünü, yemek yaptığını ve kendine bakabildiğini söylüyor. Ancak günün sonunda bebek olmayı da ihmal etmiyor.

“SEVGİLİM PEDOFİLİ DEĞİL!”

Ayrıca erkek arkadaşını potansiyel pedofili olarak gören insanlara da çok kızıyor. Tamamen normal bir ilişkiye sahip olduklarını ve bebek taklidi yapmasının kesinlikle ilişkilerindeki tek etken olmadığını söylüyor. Ona göre kendisinin zaafları olan ve korunmaya muhtaç rolü oynaması sevgilisinin hoşuna gidiyor ve tamamen doğal bir şey.

BU ŞEKİLDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Bunun yanında geçmişinde cinsel tacize uğramasının bu alışkanlığı edinmesinde etki ettiğini ve bir şeyleri telafi etmeye çalıştığını düşünmüyor. Ona göre bu bir iyileşme süreci değil, sadece yapmak istediği bir şey. Bunu da kendi gibi olan birçok insanın harika ebeveynlerinin olmasıyla ve cinsel tacize hiç uğramamalarına rağmen, bebek olma alışkanlığı edinmeleriyle kanıtlıyor. Bu ilginçliğinin kendisini tam anlamıyla tanımladığını da belirten genç kadın, bu şekilde yaşamaya devam edeceğini söylüyor.