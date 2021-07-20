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Erkan Petekkaya kimden ilham aldığını açıkladı!

20 Temmuz 2021 Salı - 13:10 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 13:10

'15/07 Şafak Vakti’ filminde eşini kaybeden bir babayı canlandıran Erkan Petekkaya, rolü için “Süper Baba” dizisinin unutulmaz ismi Şevket Altuğ’dan ilham aldığını söyledi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan “15/07 Şafak Vakti” filminin başrol oyuncularından Erkan Petekaya, rolünü oynarken Şevket Altuğ’dan etkilendiğini itiraf etti.
 
Erkan Petekkaya: Süper Baba etkiledi
 
 
Çengelköy’de pastane işleten ‘Cevdet’ adlı bir esnafı canlandıran Petekkaya rolü hakkında; “İki çocuğu olan, ailesini seven, eşini yeni kaybetmiş ama çok sevdiği eşini unutamamış babacan biri Cevdet. En sevdiğim dizilerden Süper Baba’da oynayan sevgili Şevket Altuğ’un babacanlığını, yumuşak tavrını düşünerek karakterimi oynadım. Biraz ondan rol çaldım açıkçası. Cevdet karakteri oyunculuk yelpazeme katılmış çok güzel bir renk oldu” diye konuştu

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