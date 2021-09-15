Erkan Petekkaya ile Binnur Kaya, Golden Palm Awards ödül törenine damga vurdu!

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gece, İranlı tasarımcı Azadeh Pourakbar’ın defilesiyle başladı. Defilenin sürprizi, doğaya dikkat çeken kıyafetiyle Yılmaz Morgül oldu. Defilenin ardından gece, Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, Eshome Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ve İstanbul Turizm Derneği Genel Başkanı Yalçın Aydın’ın konuşmalarıyla devam etti.