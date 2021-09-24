Yeğeni Levent Çatmaz’ı, Seren Kestel ile evlendiren Erkan Petakkaya, aynı zamanda nikah şahitliği de yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gecede mutluluk gözyaşları döktü.
Levent Çatmaz-Seren Kestel'in düğününe eski futbolcu Tuncay Şanlı ve şarkıcı Bülent Sertaş gibi isimler katılırken, nikah şahitliklerini ise Erkan Petekkaya'nın yanı sıra Didem Petekkaya, Serdar Adalı ve Buğra Kavuncu yaptı.
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Erkan Petakkaya sevinçten ağladı!
24 Eylül 2021 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 15:10
Sanat, spor, iş ve dünyası, Portexe’de gerçekleşen düğünde bir araya geldi. Yeğeninin düğününde yakın dostlarını ağırlayan oyuncu Erkan Petekkaya, mutluluğunu sevinçten ağlayarak gösterdi.
Yeğeni Levent Çatmaz’ı, Seren Kestel ile evlendiren Erkan Petakkaya, aynı zamanda nikah şahitliği de yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gecede mutluluk gözyaşları döktü.