Erkan Petakkaya sevinçten ağladı!

Yeğeni Levent Çatmaz’ı, Seren Kestel ile evlendiren Erkan Petakkaya, aynı zamanda nikah şahitliği de yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gecede mutluluk gözyaşları döktü.

Levent Çatmaz-Seren Kestel'in düğününe eski futbolcu Tuncay Şanlı ve şarkıcı Bülent Sertaş gibi isimler katılırken, nikah şahitliklerini ise Erkan Petekkaya'nın yanı sıra Didem Petekkaya, Serdar Adalı ve Buğra Kavuncu yaptı.