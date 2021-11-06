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Erkan Kolçak Köstendil oyunculuğu bırakıyor mu? Son noktayı koydu

1950'li yılların sonunda uzaya füze göndermek için çalışmalara başlayan liseli gençlerin hikayesini anlatan 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısı Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Hollanda Gençlerbirliği takımıyla sözleşme imzalayıp, kalecilik yapmaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil de toplantıya katıldı. Köstendil, oyunculuğu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Erkan Kolçak Köstendil oyunculuğu bırakıyor mu? Son noktayı koydu 'Çukur'dan sonra ailesiyle Amsterdam'a yerleşen ve Hollanda Gençlerbirliği takımında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısına katıldı.
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