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Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker'e suç duyurusu

AA |  25 Mayıs 2021 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 16:34

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.


Erkam Yıldırım'ın, avukatı Muhammed Gök aracılığıyla Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, organize suç örgütü  lideri ve yurt dışında kaçak olan Sedat Peker'in YouTube adlı sosyal paylaşım  sitesinden 23 Mayıs'ta bir video yayınlayarak, Erkam Yıldırım hakkında birden çok  iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu kaydedildi.
 
Söz konusu paylaşımdaki video içeriğinde bulunan konuşmalara yer  verilen dilekçede, "Bunun Erkam Yıldırım'ı karalamaya yönelik, toplumun gözünde  ön yargılı ve yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira  içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir. Bu paylaşım müvekkilimizin  şahsiyetinde derin yaralar oluşturmuş ve kişilik haklarını da haksız bir şekilde  ihlal etmiştir. Müvekkilim, deniz ticareti alanında saygın bir iş adamıdır. Bahsi  geçen videoda müvekkilim Erkam Yıldırım'ın doğrudan şahsının hedef alındığı ve  kişilik hakkının ihlal edildiği aşikardır." denildi.
 
Dilekçede, şüpheli Sedat Peker'in bahsi geçen videoda planlı bir  kurguyla kendince uluslararası bir uyuşturucu ticaretini açıkladığı belirtilerek,  şöyle devam edildi:
 
"Kolombiya'dan sevk ve idare edilen bir kokain ticaretinin, DEA'nın  (ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle olan  bir birim) yoğun baskısı sebebiyle Kolombiya'ya sınır Venezuela'ya kaydığını ve  Venezuela'dan Türkiye'ye uluslararası kokain ticaretinde müvekkilime ait  gemilerin de yer aldığı bir organizasyonla Avrupa'ya, Türkiye'ye ve  Suriye/Lazkiye limanından Ortadoğu'ya pazarlandığı iddia ve iftiralarına yer  vermiştir. Müvekkilimin uluslararası uyuşturucu sevkiyatının içinde olduğu ve  birtakım ağların eline düştüğü, siyasi nüfuz sebebi ile de hukuk dışı bu sürecin  devam ettirildiği algısı ustaca ve planlı yürütülmüştür."
 
Twitter, Facebook, YouTube ve sair sosyal medya hesaplarında yüzlerce  insanın bu iftiralara inandığı vurgulanan dilekçede, etkileşim alan bu  iftiraların daha da tahrif edilerek, Erkam Yıldırım'ın itibarının toplum nezdinde  zedelendiği kaydedildi.
 
 "Kirli bir uyuşturucu ticaret ağının müvekkilimle birlikte anılması  asla kabul edilebilir değildir"
 
Dilekçede, bu iddiaların hiçbir aslı olmadığı gibi ilgili iftiralar  hakkında Erkam Yıldırım'ın babası ve Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali  Yıldırım'ın, aynı gün gazetecilerin sorularına cevap vererek açıklama yaptığı  aktarıldı.
 
Suç duyurusu dilekçesinde, "Adı organize suç örgütü liderliğiyle  anılan ve her ne sebeple olursa olsun kaçak durumunda olan şüphelinin, kendince  birtakım iddia ve isnatlarda bulunması, şüphelinin videoda bahsettiği türden  kirli bir uyuşturucu ticaret ağının, müvekkilimle birlikte anılması asla kabul  edilebilir değildir. Zira müvekkilimin Venezuela'ya neden gittiği hususu basına  açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
 
 "Müvekkilim Halil Falyalı'yı tanımamaktadır"
 
Şüpheli Sedat Peker'in videosunda, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın  uyuşturucunun para trafiğini yönettiğini ve Erkam Yıldırım'ın da Kıbrıs'a  gittiğinde bahsi geçen kişinin otelinde kalarak misafiri olduğu yönünde yalan ve  iftiralara yer verdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:
 
"Müvekkilim Halil Falyalı'yı tanımamaktadır. Kıbrıs'a da en son 5 yıl  önce gitmiş olup, bahsi geçen şahsın otellerinde veya ona ait bir yerde misafir  de olmamıştır. Halil Falyalı adlı şahısın ne müvekkilim ve ne de müvekkilimin  ailesiyle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmamaktadır. Kaldı ki bahsi geçen iş  adamı da gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube haber kanalına canlı bağlanıp,  müvekkilim ve babası Binali Yıldırım ile ilgisi olmadığını açıkça beyan etmiştir.
 
Şüpheli Sedat Peker, belirli bir plan ve program dahilinde müvekkille  ilgisiz kişi ve konuları ilişkilendirmek, yanlış tarih ve bilgiler vermek ve  olayları gerçek bağlamından koparıp manipüle etmek suretiyle yapmış olduğu  açıklamalar ve kasıtlı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında  değerlendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi yapılan paylaşımda korunması gereken  herhangi bir hukuki yarar bulunmadığı da savcılık makamının malumudur. Yine,  şüpheli Sedat Peker iddia ve iftiralarını asla kabul etmemekle birlikte,  müvekkilim hakkında yeni bir uyuşturucu ticareti güzergahı kurmak için  Venezuela'ya gittiğini iddia ederken, videonun devamında ise 'Kokainlerin Erkan  Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil, başka gemiler koordinasyon ediyor'  ifadeleriyle birbiriyle çelişkili birtakım ifadelere yer vermesi, paylaşımında  bir tutarlılık olmadığını da göstermektedir. Paylaşılan videoda suç uydurma suçu  da gerçekleşmiş olup, şüphelinin bu kasıtla hareket ettiği de açıkça ortadadır."
 
  
 
    Bu kapsamda dilekçede, şüpheli Sedat Peker hakkında "hakaret",  "iftira" ve "suç uydurma" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu  davası açılması talep edildi.
 

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Erkam Yıldırım Sedat Peker suç duyurusu
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