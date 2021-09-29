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Eritreli Natabay Tinsiew 127 yaşında hayatını kaybetti

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:54

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Eritreli Natabay Tinsiew, 127 yaşında hayatını kaybetti.


BBC'nin haberine göre, Eritre'nin Azefa köyündeki 1894 doğumlu Tinsiew'in ailesi, dedelerinin "dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak kayıtlara  geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulundu.
 
1894'de vaftiz edilen Tinsiew'in torunu Zere Natabay, doğum belgesi de dahil olmak üzere kilise kayıtlarının dedesinin yaşını açıkça gösterdiğini ifade  etti.
 
Natabay, hayvancılıkla uğraşan ve kendisinden sonra 5 nesil gören dedesinin kibarlığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle sıra dışı bir insan olduğunu belirtti.
 
Kasabada görev yapan Katolik papaz Father Mentay, kayıtların aileyi doğruladığını söylerken kasabalılar da Tinsiew'in 120. yaş gününü kutladığında  kendisinin orada bulunduğunu dile getirdi.
 
Aile ayrıca, dünyanın en yaşlı insanı olması beklenen Tinsiew'in aslında 137 yaşında olduğunu ve kasabada din adamı olmadığı için 10 sene geç  vaftiz edildiğini iddia etti.
 
Daha önce 122 yıl yaşadığı öne sürülen Fransız Jeanne Calment, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak girmişti.
 
 

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