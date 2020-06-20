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Eritre'de alıkonulan 3 Türk denizci serbest bırakıldı

AA |  20 Haziran 2020 Cumartesi - 13:40 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 14:36

Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan ve yaklaşık 3 aydır bu ülkede alıkonulan 3 Türk denizci Türkiye'nin girişimleriyle serbest kaldı.


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk denizciler Selim  Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri  sonucunda serbest bırakıldı.
 
Teknenin kaptanı Ekmekçioğlu'nun Türkiye'de bulunan eşi Şeyda  Ekmekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kendisini aradığını ve  serbest bırakıldıklarını haber verdiğini söyledi.
 
Türk denizcilerin tekneyle Cibuti'ye doğru yol aldıklarını, sağlık  durumlarının genel olarak iyi olduğunu belirten Şeyda Ekmekçioğlu, "Eşimle 25  Nisan'dan beri ilk kez bugün öğleden önce konuştum. Sesi gayet iyi geliyordu.  Durumlarının çok iyi olduğunu söyledi. Eritre'de kendilerine çok iyi  davranıldığını anlattı." dedi.
 
Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendisini  aradığını aktararak eşi ve diğer iki Türk denizcinin serbest bırakılmalarındaki  çabaları nedeniyle Bakan Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye'nin Eritre  Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu ve tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.
 
Ekmekçioğlu, Türk denizcilerin 3-4 gün sonra Cibuti'ye ulaşmalarını  beklediklerini söyledi.
 
Dünya turu yapıyordu
Selim Ekmekçioğlu, emekli olduktan sonra Eylül 2017'de "Murat Reis"  isimli katamaran yelkenli teknesiyle Türkiye'den denize açılarak dünya turuna  başlamıştı. Ekmekçioğlu, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'nu  geçtikten sonra mart ayında Sri Lanka'da kendisine katılan Iğnak ve Atamer ile  yola devam etmişti.
 
Maldivlerden Cibuti'ye mart sonunda ulaşan Türk denizciler, burada  Kovid-19 salgını nedeniyle limana yanaştırılmayınca Türkiye'nin Cibuti  Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın da yardımlarıyla erzak, su, tüpgaz takviyesi  yapmıştı. Büyükelçi Şahinkaya'nın, motorun bir parçasının da tamir edilmesine  yardımcı olmasıyla, denizciler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Türkiye'ye gitmek için  yeniden denize açılmıştı.
 
Şeyda Ekmekçioğlu'nun verdiği bilgiye göre, yoldayken salgın sebebiyle  kanal kapatılınca Türk denizciler kanalın açılmasını Cibuti'de beklemeye karar  verdi ve geri dönmek üzere yol almaya başladı.
 
Ancak Türk denizciler Eritre açıklarına geldiklerinde yakıtları ve  gıdaları azalınca karaya yanaşmaya karar verdiler. Erirte'de karaya  yaklaştıklarında askerler tekneye çıktı ve denizcilere gözaltında olduklarını  söyledi.
 
Birkaç gün bu şekilde bekletilen Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu,  25 Nisan'da uydu telefonundan gizlice eşini aradı ve durumunu aktardı. Eşinden en  son 25 Nisan'da haber alan Şeyda Ekmekçioğlu, Türkiye'nin Eritre Büyükelçiliğine  ulaşarak durumu anlattı ve denizcilerin serbest kalması için Türk makamlarının  çabaları başladı.
 

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Eritre Türk denizciler serbest
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