Aniden başlayan kanama bozukluklarına dikkat!

Türkiye’de 6 bin kişi, nadir görülen ve genetik geçişli kronik bir kanama hastalığı olan hemofili ile yaşıyor. Hayat boyu süren hemofili, her 10.000 kişiden 1’inde görülüyor. Doğumsal hemofiliden farklı olarak bir de edinsel, yani sonradan gelişen hemofili tipi bulunuyor. Edinsel hemofili, daha çok erişkin yaşta, özellikle de yaşlılarda ortaya çıkıyor ve artmış kanama eğilimi ile seyrediyor. Peki, Hemofili belirtileri nelerdir? Hemofili nasıl tedavi edilir? Prof. Dr. Muhlis Cem Ar hemofili hakkında bilgi verdi.

Genetik geçişli, kronik bir kanama bozukluğu olan Hemofili, nadir görülen ve hayat boyu süren bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 420 bin, Türkiye’de ise 6 binden fazla hemofilik birey bulunuyor. Bu bireylerde, hayat boyu süren bir kanamaya eğilim söz konusu olup kanamaları önlemek için önerilen tedavilerin sürekli olarak uygulanması gerekiyor. Tedavilerini düzenli olarak yürüten hemofilik bireylerin ise kaliteli bir hayat sürdürebilmesi günümüzde mümkün.

Genetik bir hastalık olan doğumsal hemofiliden farklı olarak bir de edinsel, yani sonradan gelişen hemofili tipi bulunuyor. Edinsel hemofili, daha çok erişkin yaşta, özellikle de yaşlılarda ortaya çıkan ve artmış kanama eğilimi ile seyreden bir hastalık. Doğumsal hemofiliden daha da nadir görülmesi sebebi ile edinsel hemofilinin toplumdaki hatta hekimler arasındaki bilinirliği ise son derece düşük.

HEMOFİLİ NEDİR? HEMOFİLİ NEDEN OLUR?

Kanamaların genellikle zor kontrol altına alınması sebebiyle bu hastalığın yaşamsal bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, şu açıklamada bulundu:

“Edinsel hemofili hastalığı konusunda farkındalığın mutlaka artırılması gerekiyor. Edinsel hemofili, daha önce herhangi bir kanama veya pıhtılaşma bozukluğu olmayan kişilerde erişkin yaşlarda ortaya çıkan, aniden başlayan ve açıklanamayan kanamalarla seyreden ciddi bir hastalık. Kişinin kendi kanındaki pıhtılaşma proteinlerinden birini yabancı görmeye başlaması ve onu yok etmek için bu pıhtılaşma proteinine karşı bir antikor geliştirmesi neticesinde oluşuyor. Genellikle, enfeksiyon veya doğum gibi olayları takiben bağışıklık sistemi yanlış bir uyarı ile kendi pıhtılaşma proteinlerini yok etmeye başlıyor ve bu durum kanamalara yol açıyor. Buradan da anlayacağınız gibi doğumsal bir hastalık değil. Sonradan ortaya çıkıyor; bağışıklık sisteminin pıhtılaşma proteinlerini yanlışlıkla yabancı zannederek onlara saldırması sonucu oluşuyor."

HEMOFİLİ BELİRTİLERİ NELERDİR?