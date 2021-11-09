Erhan Usta kimdir? Lütfü Türkkan'ın yerine gelen yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta kaç yaşında, nereli?

İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu. Erhan Usta’nın İYİ Parti yeni grup başkanvekili olmasıyla hakkında merak edilenler arttı. Peki, Erhan Usta kimdir? Erhan Usta kaç yaşında, nerelidir? İşte yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta ile ilgili merak edilenler...

İYİ Parti'de görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta getirildi. Söz konusu gelişmenin ardından Erhan Usta kimdir? Erhan Usta kaç yaşında, nerelidir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta, 17 Temmuz 1966, Havza, Türk bürokrat.

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiştir. 11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı oldu.

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine getirmiştir.