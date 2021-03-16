Erhan Önal kimdir? Papaz Erhan lakaplı Erhan Önal nereli, kaç yaşında neden öldü?

Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 64 yaşında hayatını kaybetti. F.Bahçe ve G.Saray'da da forma giyen Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal kimdir? Oyuncu Bilge Önal'ın da babası olan Papaz Erhan lakaplı Erhan Önal’ın hayatı…

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Erhan Önal hayatını kaybetti. 1985-1992 yılları arasında Galatasaray’da 203 maça çıkan efsane isim 63 yaşında vefat etti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erhan Önal kimdir? Papaz Erhan lakaplı Erhan Önal nereli, kaç yaşında öldü?

Erhan Önal kimdir?

3 Eylül 1957, İzmir’de doğan, futbol menajeri ve futbol yorumcusu Erhan Önal, 15 Kasım 2011'de arkadaşları ile oynayacağı maç için ısınırken beyin kanaması geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Erhan Önal, hayatî tehlikeyi atlattıktan sonra İzmir'deki ailesinin yanına taşındı.

Özel hayatı

2000/01 sezonunda oğlu Patrick Mölzl de Bayern Münih'te profesyonel kadroda yer aldı, ancak hiç oynamadı. Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan evliliğinden 1980 yılında Münih'te dünyaya geldi. Erhan Önal, 1982 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Birkaç yıl sonra, Birgit Mölzl İstanbul'u fazla güvensiz bulduğu için oğlu Patrick ile birlikte Münih'e döndü, Erhan Önal İstanbul'da kaldı ve evlilik boşanma ile sonlandı.

Erhan Önal ikinci evliliğini Mine Baysan ile yaptı. Bu evlilikten, 1 Şubat 1990 tarihinde dizi ve film oyuncusu Bige Önal dünyaya geldi. Erhan Önal ile Mine Baysan, 1999 yılında boşandı.

FC Bayern Münih

Erhan Önal, yedi yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya gitti. Futbola SV Türk Gücü München kulübünde başladı. 1973'te FC Bayern München kulübünün amatör takımına geçti. 1976/77 mevsiminde Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğu" oldu.

Erhan Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. İlk maçı 19'uncu Bundesliga haftasında 22 Ocak 1977'de Bayern kendi sahasında MSV Duisburg'a karşı oynadı ve 2-2 berabere kaldı. 18 Bundesliga maçında tek golü, 7 Nisan 1977'de 29'uncu haftada 1. FC Kaiserslautern'e karşı 57'inci dakikada durumu 3-0'a getiren gol oldu. Ayrıca 2 ve 16 Mart 1977'de Avrupa Şampiyonası Klüpler Kupası'nda Dinamo Kiev'e karşı iki çeyrek finalde ve 10 Ağustos 1977'de 1. FC Saarbrücken'e karşı DFB Kupası müsabakasında da forma giydi.

Önal, FC Bayern'deki kısa süren görev süresince Sepp Maier, Ulrich Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Gerd Müller gibi Alman futbolunun efsane isimleri ile beraber oynadı.

Standard Liège

1978-79 sezonu öncesi Belçika ekiplerinden R. Standard de Liège'e transfer oldu. İkinci sezonunda lig ikinciliği ve sonraki sezon UEFA Kupası'nda çeyrek final gördü. Kariyerinin ilk kupası da o sezonki Beker van België oldu.

1981-82 sezonuna da Liège'de ve Belçika Süper Kupası ile başladı ancak devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe

Erhan Önal 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 28 Şubat 1982'de Sakaryaspor karşısında ilk kez Türkiye'de forma giymiş oldu. Ancak 1983-84 sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertli takima uyum sağlayamadı.

Fenerbahçe'de sadece 7 hafta forma giydi ve Liège'e döndü. Ancak o sezon Liège, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkıp, lig şampiyonu olurken, Önal bu önemli başarıları tadamadı.

1982-83 sezonunda Liège ile şampiyonluk oldu ve 1985'e kadar Liège forması giymeye devam etti.

Galatasaray

Erhan Önal, 1985/86 futbol mevsimi öncesinde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da oynarken sakalları yüzünden Papaz lakabı takılmıştı. Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Millî takım

Erhan Önal, 1979'dan 1981'e kadar Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda yedi kez forma giydi. İlk maçında 28 Şubat 1979'da Bursa'da Cezayir'e karşı ay-yıldızlı formayı giydi. Mğcadele 1-0 Türkiye'nin mağlubiyetiyle neticelendi. 21 Kasım 1979'da İzmir'de Galler karşısında 1-0 galibiyetle tamamlanan maçta galibiyet golünü kaydetti. Bu gol, Şnal'ın millî forma ile kaydettiği tek gol oldu. Erhan Önal, 15 Nisan 1981'de İstanbul'da Çekoslavakya'ya karşı millî forma ile son maçına çıktı. Türkiye, karşılaşmada 3-0 mağlup oldu.

Menajerlik Kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra menajerlik yapmaya başladı. 13 Temmuz 2009'da Göztepe Spor Kulübü'nde sportif direktör olarak göreve başladıktan sonra, 22 Temmuz 2009'da görevinden ayrıldı.

Yorumculuk

TV 8'de ekranlara gelen Gol programında yorumcu olarak görev yaptı.

Başarıları

Kıtalararası Kupa Şampiyonluğu: 1976 (Oyuna girmedi)

Belçika şampiyonluğu: 1981/82, 1982/83

Belçika Kupası şampiyonluğu: 1980/81

Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu: 1986/87, 1987/88

Türkiye Federasyon Kupası şampiyonluğu: 1990/91