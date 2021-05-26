Erguvanlar Suç Örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 aylık fiziki ve teknik takibinin ardından ‘Erguvanlar Suç Örgütü’ne yönelik 21 Mayıs'ta şafak vakti ‘'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi.

14 farklı adrese çok sayıdaki ekiple baskın yapıldı. Baskında suç amaçlı örgüt kurma, nitelikli yağma ve tehdit suçlarından haklarında yakalama kararı verilen A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Z.A., Y.Y. ve Y.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E.E., Y.E., Z.A., M.Y., M.H.E. ve A.E. tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.