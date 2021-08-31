Ergoterapi nedir, kimlere uygulanır? Ergoterapist ne iş yapar?

Psikolojik olarak sosyal hayatın dışında kalan kişilere ergoterapi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ergoterapi uygulamaları bireysel bir takım problemlerde uygulanabilmektedir.

Bireylere yönelik terapi uygulayan meslek ergoterapi ismi ile anılmaktadır. Çoğunlukla sosyal yaşamdan uzaklaşan ve asosyal bir yapıda olan bireylere ergoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. Özellikle günümüzde bu meslek dalı son derece popülerdir.

Ergoterapi Nedir?

Bireylere yönelik terapilerin gerçekleştirildiği meslek dalı ergoterapi olarak isimlendirilmektedir. Özellikle belirli bir sebep nedeni ile sosyal yaşamdan uzaklaşmış olan bireylere ergoterapi desteği sağlanmaktadır.

Bunun yanında kültürel anlamda da dışlanmış hisseden bireylerin yeniden topluma kazandırılması amacı ile ergoterapi yöntemleri uygulanmaktadır. Sağlık fakültelerinin belli bölümlerinden mezun olan kişiler bu mesleği yapabilmektedir.

Ergoterapi Kimlere Uygulanır?

Psikolojik olarak sosyal hayatın dışında kalan kişilere ergoterapi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ergoterapi uygulamaları bireysel bir takım problemlerde uygulanabilmektedir.

Gülük yaşamda farklı aktivitelere katılmak istemeyen kişilere

Kendini toplumdan dışlanmış olarak hisseden bireylere

Korku ve panik gibi sorunlar yaşayan kişilere

Günlük hayata uyum sağlamakta zorluk çekenlere

Bir şok yaşanması nedeni ile özgüven kaybı yaşayanlara

Bir hastalık sebebi ile hayattan kopan kişilere

Kültürel sebepler nedeni ile dışlanmış hissedenlere

Çocukken bir takım travma yaşayan kişilere ergoterapi uygulamaları yapılabilmektedir.

Ergoterapist Ne İş Yapar?

Ergoterapistler iş ve sosyal yaşantılarında bireylere destek veren uzman kişilerdir. Bu destekler psikolojik anlamda ele alınarak bu yönde ilerlemektedir. Çoğunlukla günlük hayatta yaşanan bir takım problemler karşısında ergoterapistler görev almaktadır. Ergoterapi yönteminin kendi içerisinde bazı görevleri bulunur.

Ergoterapi ile kişilere aktif bir yaşam kazandırma amaçlanmaktadır.

Kişilerin özgüven kayıplarının giderilmesi sağlanmaktadır.

İnsanların yaşam kalitelerinin daha üst seviyelere çıkması sağlanmaktadır.

İnsanların sosyal hayata yeniden sönmesi için çalışmalar yapılır.

Ortaya çıkabilecek bağlılık durumlarının en az seviyede tutulması sağlanmaktadır.

Bu gibi problemler karşısında ergoterapistler bir takım çözüm yöntemleri sayesinde kontrolü ele almaktadır. Bu şekilde bireylerin yaşamış olduğu psikolojik sorunlar ergoterapi sayesinde çözümlenmektedir.

Ergoterapist Nasıl Olunur?

Ergoterapist günümüzün popüler mesleklerinden bir tanesidir. Bu mesleği yapabilmek için sağlık fakültelerinin 4 yıllık ergoterapi bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümü okuyan öğrenciler sosyoloji, psikoloji, anatomi, nöroanatomi, fizyoloji gibi farklı pek çok ders almaktadır. Bunun yanında bölüm öğrencilerine felsefe ve sanat ile ilgili dersler de verilmektedir.