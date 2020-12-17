Ergenekon sanığının sır ölümü! Ailesinin evde olduğu sırada...

Ergenekon davalarının da sanığı olan 43 yaşındaki Süleyman Esen dün öğle Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte kaldığı evde anne ve babasının evde bulunduğu bir sırada evin balkonuna çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre; altıncı katta bulunan evin balkonundan yere düşen Esen'in düşüşünü komşuları duyup anne ve babasına haber verirken, kanlar içerisinde kalan Esen için olay yerine gelen ambulans görevlileri Esen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ölüm tespiti üzerine sağlık görevlilerince haber verilen ve ölçütlerine giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu yeri şerit çekip korumaya alarak Olay Yeri İnceleme uzmanlarına bilgi verdi. Olay yerine giden uzman ekipler Esen’in cesedi üzerinde ilk incelemeyi yapıp, olay yerindeki bulguları toplarken, incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olay sırasında evde olduklarını ifade eden Esen'in anne ve babası oğullarının balkondan düştüğünü komşularından öğrendiklerini belirtip “Balkona çıkmıştı. Son dönemlerde Psikolojik sorunları artmıştı. Aynı zamanda tansiyon hastasıydı, tansiyon sorunu yaşayıp düşmüş de olabilir” dedikleri öğrenilirken, 43 yaşındaki Esen'in kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla kesinleşecek.
“Danıştay Saldırısı” davası sanıklarından olan Süleyman Esen, yargılamayı yapan Ankara 23.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat olan ve karıştığı olaylar sonrasında avukatlık belgesi iptal edilen Esen yine yargılandığı Ergenekon üyeliğinden ise 2013’te beraat etmişti.