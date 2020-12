Ergenekon operasyonuna zemin hazırlandı! Ercan Gün...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya savcılıkça sunulan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu sanık eski FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün, FETÖ'nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Sonradan teslim edilen görüntülerin 10 dakika olmasına rağmen, sanık Ercan Gün'ün yayınlandığı görüntülerin, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğüne network üzerinden gönderdiği 44 saniyelik görüntüler olduğu kaydedilen mütalaada, görüntülerin network üzerinden gönderildiği dönemde sanık Ali Fuat Yılmazer 'in Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olduğuna dikkat çekildi.