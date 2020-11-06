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Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 18:27 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:27

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yoğun bakım ünitesinden normal servise alındığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, Yüksel'in tedavisinin bir süredir  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği  belirtildi.
 
Yüksel'den sevindirici haber geldiği aktarılan açıklamada, "Belediye  Başkanımız Rasim Yüksel yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştır. Bir  süre daha tedavisine hastanede devam edilecektir. Yüksel'in tüm Ergene halkına  selamları var. Bu zor dönemde dualarınızı başkanımızdan esirgemeyen ve geçmiş  olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz.'' ifadesine yer  verildi.
 

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İstanbul koronavirüs Rasim Yüksel
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