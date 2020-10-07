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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel corona virüse yakalandı

07 Ekim 2020 Çarşamba - 23:59 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 23:59

Tekirdağ'da Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.


Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan Başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
 

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Tekirdağ Ergene corona virüs
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