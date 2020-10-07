Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan Başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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- Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel corona virüse yakalandı
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel corona virüse yakalandı
07 Ekim 2020 Çarşamba - 23:59 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 23:59