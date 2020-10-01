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Eren Talu: Deren'i okutmak için dünyanın parasını harcadık
Eren Talu, kendisi gibi mimar olan eşi Serap Şenyüz'le önceki gün Nişantaşı Citys'te alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Talu, kızı Deren'in oyunculuğu hakkında "Filmi izleyemedim ama destekliyorum, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" açıklamasını yaptı.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Eren Talu, "Pek çıkıp gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" dedi.