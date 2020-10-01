ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Eren Talu: Deren'i okutmak için dünyanın parasını harcadık

Eren Talu: Deren'i okutmak için dünyanın parasını harcadık

Eren Talu, kendisi gibi mimar olan eşi Serap Şenyüz'le önceki gün Nişantaşı Citys'te alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Talu, kızı Deren'in oyunculuğu hakkında "Filmi izleyemedim ama destekliyorum, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" açıklamasını yaptı.

Eren Talu: Deren'i okutmak için dünyanın parasını harcadık Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Eren Talu, "Pek çıkıp gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" dedi. 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.