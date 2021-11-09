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Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü!

DHA |  09 Kasım 2021 Salı - 13:00 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 13:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi." dedi.


İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.  Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
 

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