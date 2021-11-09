Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi." ifadelerini kullandı.