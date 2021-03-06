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Eren Hacısalihoğlu ve Sezer Çakır'ın panik anları
Şarkıcı Alya ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Eren Hacısalihoğlu, önceki gün Sezer Çakır ile objektiflere takıldı. Sürpriz ikilinin arasında ne olduğu merak konusu oldu.
Şarkıcı Alya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eren Hacısalihoğlu, önceki akşam sürpriz bir isim Sezer Çakır ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Araçlarını bekledikleri sırada gazetecileri fark eden ikili, mekana tekrar girdi.